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США підтримують створення спеціального трибуналу для переслідування російських злочинів проти України

Трибунал має покарати вище російське керівництво за злочини проти України. 

США підтримують створення спеціального трибуналу для переслідування російських злочинів проти України
Фото: medium.com

Сполучені Штати оголосили, що створення спеціального трибуналу для розслідування злочину російської агресії - значний крок у спробі притягнути до відповідальності вищих чиновників Кремля за війну в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“У цей критичний історичний момент мені приємно оголосити, що Сполучені Штати підтримують створення інтернаціоналізованого трибуналу, присвяченого переслідуванню злочину агресії проти України”, - оголосила в понеділок посол США з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак. 

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США підтримують розвиток такого органу у формі інтернаціоналізованого суду, який має коріння в судовій системі України з міжнародними елементами. 

Таке схвалення відбулось після того, як Україна та інші країни місяцями підштовхували до створення механізму.

Нагадаємо, двопартійна група сенаторів закликає президента США Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) і надати докази російських військових злочинів.

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