Депортованими до РФ вважаються 19,5 тис. українських дітей, - Мінреінтеграції

Діти з Херсонщини, яких вдалося повернути після викрадення росіянами

Наразі, за офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей.

Про це повідомляє Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - ідеться в повідомленні.

Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування".

Національне інформаційне бюро продовжує збирати й актуалізувати дані про незаконно депортованих росіянами українських дітей. Узагальнені дані розміщено на державному порталі «Діти війни».

Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква й радник – уповноважений президента з прав дитини Дар’я Герасимчук провели зустріч із представниками посольств іноземних держав, на якій обговорили проблему депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей.

Нещодавно уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після видачі ордера на арешт Путіна Росія почне активніше повертати викрадених дітей.