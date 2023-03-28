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Депортованими до РФ вважаються 19,5 тис. українських дітей, - Мінреінтеграції

Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.

Депортованими до РФ вважаються 19,5 тис. українських дітей, - Мінреінтеграції
Діти з Херсонщини, яких вдалося повернути після викрадення росіянами
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Наразі, за офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей.

Про це повідомляє Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - ідеться в повідомленні.

Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування". 

Національне інформаційне бюро продовжує збирати й актуалізувати дані про незаконно депортованих росіянами українських дітей. Узагальнені дані розміщено на державному порталі «Діти війни».

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Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква й радник – уповноважений президента з прав дитини Дар’я Герасимчук провели зустріч із представниками посольств іноземних держав, на якій обговорили проблему депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей. 

Нещодавно уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після видачі ордера на арешт Путіна Росія почне активніше повертати викрадених дітей. 

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