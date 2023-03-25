Після видачі ордера на арешт Путіна Росія почне активніше повертати викрадених дітей, - Лубінець

Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової Росія почне активніше повертати в Україну викрадених дітей.

Про це уповноважений ВР з прав дитини Дмитро Лубінець заявив під час телемарафону.

"Не можу публічно сказати багато деталей, але скажу як людина, яка безпосередньо приймає в цьому участь. Після того, як був виданий ордер на арешт, у нас з’явились сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі", – сказав Лубінець.

Український омбудсмен зазначив, що Львова-Бєлова публічно оголошувала про "усиновлення" дитини, яку російські окупанти викрали з Маріуполя. Ба більше, вона ще й акцентувала, що змогла зробити це саме завдяки "указу" Путіна "про спрощення набуття російського громадянства дітьми-сиротами з України".

Лубінець розповів, що наразі Україною зафіксовано 16 228 випадків депортації Росією українських дітей. Триває верифікація.

"Насправді це невеличка частина від загальної кількості дітей, яких РФ вивезла. Може йтися про сотні тисяч. Щодо наших дітей застосовується жорстоке поводження, створюються окремі табори з "перевиховання", де найбільш патріотично налаштовані діти піддаються тортурам, психологічному тиску", – сказав омбудсмен.

Ці факти зафіксувала не лише Україна, але й низка міжнародних організацій.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх з окупованих територій України на територію Росії.