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Маляр закликала не обговорювати плани ймовірного контрнаступу

Тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні плани.

Маляр закликала не обговорювати плани ймовірного контрнаступу
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Не треба обговорювати подробиці ймовірного контрнаступу у медіа та соцмережах, щоб не заважати військовим.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій", - сказала заступник міністра.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани:

  • верховний головнокомандувач - Володимир Зеленський;
  • міністр оборони - Олексій Резніков;
  • головнокомандувач ЗСУ - Валерій Залужний.

Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги на цю тему. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

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Нагадаємо, що речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до "жестів доброї волі". 

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