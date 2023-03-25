Маляр закликала не обговорювати плани ймовірного контрнаступу

Тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні плани.

Не треба обговорювати подробиці ймовірного контрнаступу у медіа та соцмережах, щоб не заважати військовим.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій", - сказала заступник міністра.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани:

верховний головнокомандувач - Володимир Зеленський;

міністр оборони - Олексій Резніков;

головнокомандувач ЗСУ - Валерій Залужний.

Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги на цю тему. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

Нагадаємо, що речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до "жестів доброї волі".