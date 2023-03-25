Плануємо почати запуск електронного документообігу у військових частинах, - Шмигаль

На нараді з урядовцями, парламентарями й представниками Офісу Президента визначено план дій щодо реформування військово-лікарських комісій.

Про це у Телеграм написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"Ставимо за мету максимально діджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримають комфортний і швидкий сервіс. Експертна група представила свої напрацювання. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до е-системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності. Вже у квітні плануємо розпочати пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, ТЦК. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців", - написав Шмигаль.

За його словами, окремо на нараді розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки про обставини поранення. Також заслухали пропозиції МОЗ і щодо реформи медико-соціальних експертних комісій.

Нагадаємо, що 1 березня питання оптимізації роботи територіальних центрів комплектування, а також дотримання прав мобілізованих, обговорили на нараді представників Міноборони, Генштабу та керівників обласних ТЦК.