У Маріупольському районі зафіксовано зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що громадянин Росії, так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, Віталій Хоценко отримав підозру. Хоценко виконує завдання Москви щодо матеріально-технічного забезпечення окупантів. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до РФ.