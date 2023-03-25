Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вивозять зерно з Маріупольського району

Зерновоз їхав у бік окупованого Новоазовська.

Росіяни вивозять зерно з Маріупольського району
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

У Маріупольському районі зафіксовано зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що громадянин Росії, так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, Віталій Хоценко отримав підозру. Хоценко виконує завдання Москви щодо матеріально-технічного забезпечення окупантів. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також