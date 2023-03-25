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На окупованій Луганщині росіяни привозять у села пересувні "будинки культури"

Усього буде придбано 28 таких автівок.

На окупованій Луганщині росіяни привозять у села пересувні "будинки культури"
Фото: ЗМІ окупантів

Російські окупанти обіцяють привезти пересувні "будинки культури" в окуповані села Луганської області.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначається, що для віддалених сіл та зруйнованих міст Мінкульт РФ закуповує автоклуби – багатофункціональні "будинки культури" на колесах. Вони приїжджають до тих населених пунктів, де немає закладів культури із затвердженою росіянами програмою.

Усього для окупованих територій буде придбано 28 таких автівок.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російські загарбники залишають на роботі лише громадян, які мають паспорт РФ.

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