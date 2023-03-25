На війні в Україні загинув громадянин Польщі

Учора загинув на фронті в Україні військовий, громадянин Польщі. Ще двоє польських громадян перебувають у важкому стані через отримані поранення на війні.

Про це повідомив у Twitter міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

“Сьогодні (у п’ятницю – ред.) загинув черговий український військовий – громадянин Польщі”, – повідомив Дворчик.

Він додав, що двоє інших польських громадян, які зазнали поранень на фронті декілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

Фото: Міхал Дворчик у Twitter

Журналіст видання Polsat News Матеуш Ляховський написав у Twitter, що на фронті загинув командир взводу у Міжнародному легіоні Міхал, який перебував в Україні від квітня 2022 року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід, здобутий в Україні.

За словами журналіста, декілька місяців тому Міхала було поранено. Він міг відпочити довше, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт.

"Він неодноразового говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", – наголосив Ляховський, підкресливши, що Міхал був скромним, дбав за свій особовий склад, був втіленням солдатської честі.

Місяць тому президент України вручив йому медаль “За відвагу”.

Міхал Дворчик додав, що є втрати серед польських волонтерів. Два медики потрапили під обстріл у зоні бойових дій, отримали легкі поранення і проходять лікування у Польщі. Ще один важкопоранений польський волонтер перевезений з Дніпра до Києва.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії.