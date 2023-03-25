Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні в Україні загинув громадянин Польщі

Поранення отримали польські волонтери-медики.

Учора загинув на фронті в Україні військовий, громадянин Польщі. Ще двоє польських громадян перебувають у важкому стані через отримані поранення на війні.

Про це повідомив у Twitter міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

“Сьогодні (у п’ятницю – ред.) загинув черговий український військовий – громадянин Польщі”, – повідомив Дворчик.

Він додав, що двоє інших польських громадян, які зазнали поранень на фронті декілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

Фото: Міхал Дворчик у Twitter

Журналіст видання Polsat News Матеуш Ляховський написав у Twitter, що на фронті загинув командир взводу у Міжнародному легіоні Міхал, який перебував в Україні від квітня 2022 року. Через місяць у нього мав закінчитися контракт, і він планував повернутися до Польщі, аби передавати у польській армії досвід, здобутий в Україні.

За словами журналіста, декілька місяців тому Міхала було поранено. Він міг відпочити довше, але перед Різдвяними святами повернувся на фронт.

"Він неодноразового говорив, що бореться за свободу України і безпеку Польщі", – наголосив Ляховський, підкресливши, що Міхал був скромним, дбав за свій особовий склад, був втіленням солдатської честі.

Місяць тому президент України вручив йому медаль “За відвагу”.

Міхал Дворчик додав, що є втрати серед польських волонтерів. Два медики потрапили під обстріл у зоні бойових дій, отримали легкі поранення і проходять лікування у Польщі. Ще один важкопоранений польський волонтер перевезений з Дніпра до Києва.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також