Росіяни мають великий запас авіабомб, - Ігнат

Росія має великий запас авіаційних бомб, а переробити їх на керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він наголосив, що для протистояння таким методам окупантів треба збивати самі літаки. Для цього ЗСУ необхідна сучасна авіація.

"Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. І ціна. Ціна питання. Ракети... По-перше, їх робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорогі, але в рази, а може й у сотні разів дешевші", – сказав Ігнат.

Він наголосив, що Повітряні сили ЗСУ теж використовують такі бомби, але в України мало таких боєприпасів.

"Їх треба більше. Налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Бомби, які ми використовуємо, це гуманні бомби – високоточні, вони меншої потужності, але летять так, як треба. Не так, як це роблять окупанти цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і так далі", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що 18 березня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Росія й далі продовжуватиме тактику ракетного терору, але вплинути своїми ударами на українську економіку вже не зможе.