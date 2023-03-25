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​Наразі 18 областей України почали сівбу ярих культур

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяно у Тернопільській області.

​Наразі 18 областей України почали сівбу ярих культур
Фото: Комітет з питань аграрної та земельної політики

До сівби ярих культур приступили вже 18 областей України. Наразі за всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. гектарів зернових і зернобобових культур.

Про це повідомляє у Facebook Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Наразі посіяли:

  • ярої пшениці – 76,1 тис. гектарів;
  • ярого ячменю – 168,1 тис. гектарів;
  • гороху – 35,3 тис. гектарів;
  • вівса – 14,2 тис. гектарів.

Найбільше ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 67,6 тис. гектарів.

За минулий тиждень всього посіяно 210 тис. гектарів зернових та зернобобових культур, у лідерах залишається Тернопільщина – 47,2 тис. гектарів.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини та Черкащини. Соняшник розпочали сіяти аграрії Одещини.

Також, за даними Херсонської ОВА на Херсонщині почали посівну на розмінованих полях. Весняні сільгоспроботи проводять 40 агропідприємств на 50 тисячах гектарів, ще 450 тисяч – заміновані.

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Нагадаємо, Україна розпочала вже другу посівну під час повномасштабної війни проти російських загарбників.

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