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Потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів, – Шмигаль

П’ять пріоритетів уряду на 2023 рік – енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування.

Потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів, – Шмигаль
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Уряд разом із Світовим банком представили оновлену швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2), згідно з якою потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Проведення другого етапу RDNA2 – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

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“Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

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