Потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів, – Шмигаль

П’ять пріоритетів уряду на 2023 рік – енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування.

Уряд разом із Світовим банком представили оновлену швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2), згідно з якою потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Проведення другого етапу RDNA2 – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

“Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.