КМДА пояснила, як працюватиме метро після скорочення комендантської години

Київська міськдержадміністрація пояснила, як працюватиме метро після скорочення комендантської години.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на одну годину.
Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.
У КМДА закликали пасажирів звернути увагу на те, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.
Нагадаємо, через зміну комендантської години транспорт працюватиме на годину довше.
Крім цього, у столиці пункти обігріву переведуть в режим очікування.