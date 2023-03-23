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КМДА пояснила, як працюватиме метро після скорочення комендантської години

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

КМДА пояснила, як працюватиме метро після скорочення комендантської години
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міськдержадміністрація пояснила, як працюватиме метро після скорочення комендантської години.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на одну годину.

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

У КМДА закликали пасажирів звернути увагу на те, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Нагадаємо, через зміну комендантської години транспорт працюватиме на годину довше. 

Крім цього, у столиці пункти обігріву переведуть в режим очікування.

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