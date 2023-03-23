НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Банк після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив працювати в РФ та офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Raiffeisen працює в Рсоії з 1996 року, він входить до переліку системно значимих російських банків.

"На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками. Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши €790 млн. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи", - повідомили в НАЗК.

Торік до російського бюджету банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік - €559 млн. Як зауважили в НАЗК, це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

Raiffeisen також надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити та, як заявили в НАЗК, підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

"Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", - наголосили в Національнму агентстві з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло французьку корпорацію “Ашан” у перелік спонсорів війни, а також китайську компанію, що постачає РФ обладнання для дронів і ракет.