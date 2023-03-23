Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.

НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: EPA

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Банк після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив працювати в РФ та офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Raiffeisen працює в Рсоії з 1996 року, він входить до переліку системно значимих російських банків.

"На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками. Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши €790 млн. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи", - повідомили в НАЗК.

Торік до російського бюджету банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік - €559 млн. Як зауважили в НАЗК, це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста. 

Raiffeisen також надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити та, як заявили в НАЗК, підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

"Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", - наголосили в Національнму агентстві з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло французьку корпорацію “Ашан” у перелік спонсорів війни, а також китайську компанію, що постачає РФ обладнання для дронів і ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також