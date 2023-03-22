Україна та МВФ попередньо домовилися про програму фінансування на $15 млрд

Українська влада та співробітники МВФ досягли угоди на рівні персоналу про затвердження чотирирічної програми розширеного фінансування для України на понад 15 мільярдів доларів.

Про це йдеться на сайті Міжнародного валютного фонду.

“Українська влада та співробітники МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо низки макроекономічних і фінансових політик, які будуть підтримуватися новою 48-місячною угодою про розширене фінансування (EFF)”, – йдеться у повідомленні.

Кошти мають бути спрямовані на підтримку фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності у нашій країні, а також на підтримку поступового економічного відновлення.

Цю угоду має схвалити Виконавча рада МВФ, розгляд питання очікується в найближчі тижні.

“Угода відображає постійне зобов’язання МВФ підтримувати Україну та, як очікується, допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України протягом терміну дії програми”, – зазначили у Фонді.

Нагадаємо, раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні минулого року затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.