Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
ГоловнаЕкономікаДержава

З початку року ​прибуток українських банків збільшився у 2,2 раза, - НБУ

Доходи банків за зазначені два місяці зросли на 33% - до 65,8 млрд грн, а витрати - на 12%, до 44,3 млрд грн

З початку року ​прибуток українських банків збільшився у 2,2 раза, - НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Прибуток українських банків у січні-лютому 2023 року становить 21,5 млрд грн, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року (9,9 млрд грн).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Доходи банків за зазначені два місяці зросли на 33% - до 65,8 млрд грн, а витрати - на 12%, до 44,3 млрд грн. Водночас комісійний дохід зріс у 2 рази - до 15,582 млрд грн.

При цьому результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу зріс у 2,4 раза - до 4,649 млрд грн проти 1,9 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Відрахування в резерви скоротилися в 2,3 раза - до 2,517 млрд грн, а комісійні витрати - на 11,9%, до 7,5 млрд грн.

Нагадаємо, що українські банки у 2022 році скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн у 2021 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також