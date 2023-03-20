АРМА передали активи аграрної компанії росіянина на 5,4 млрд грн

Суд передав АРМА корпоративні права агропідприємства, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Росії.
Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.
Розмір частини статутного підприємства фірми, що належить росіянину, становить 5,4 млрд грн.
За інформацією прокуратури, йдеться про ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство Алтай".
Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки передало в управління держави залізну руду російського олігарха Алішера Усманова на 1,8 млрд грн.
Також Нацагентство повернення активів отримало майно громадянина РФ на суму 350 млн грн.