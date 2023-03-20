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АРМА передали активи аграрної компанії росіянина на 5,4 млрд грн

Йдеться про ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство Алтай".

АРМА передали активи аграрної компанії росіянина на 5,4 млрд грн
Фото: ukrainepravo.com

Суд передав АРМА корпоративні права агропідприємства, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Росії.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

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Розмір частини статутного підприємства фірми, що належить росіянину, становить 5,4 млрд грн.

За інформацією прокуратури, йдеться про ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство Алтай".

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки передало в управління держави залізну руду російського олігарха Алішера Усманова на 1,8 млрд грн.

Також Нацагентство повернення активів отримало майно громадянина РФ на суму 350 млн грн.

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