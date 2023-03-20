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​ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію українських активів російського олігарха Аркадія Ротенберга

Серед конфіскованих активів – ТРЦ Ocean Plaza.

​ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію українських активів російського олігарха Аркадія Ротенберга
Володимир Путін і Аркадій Ротенберг
Фото: cepr.su

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію українських активів російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це повідомив у Telegram народний депутат, голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

За його словами, рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає.

“Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності. Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт Путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити”, – наголосив Арахамія.

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Нагадаємо, 3 березня у Вищому антикорупційному суді України зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.

Аркадій Ротенберг – четвертий російський олігарх, у якого може бути конфісковано активи в Україні. До цього ВАКС уже стягнув активи олігарха – виробника зброї Володимира Євтушенкова; власника заводу, який допомагав виготовляти титан для російської оборонки, Михайла Шелкова та Олега Дерипаски, у якого, зокрема, конфіскували Миколаївський глиноземний завод (наразі розглядається апеляція).

Загалом це 16-й позов Мін’юсту про конфіскацію за спеціальним механізмом, який почав працювати з кінця травня 2022 року, однак лише четвертий позов проти російського олігарха, зазначають в Інституті законодавчих ідей.

Ротенберга називають близьким другом Путіна. Саме з ним пов’язують будівництво Кримського мосту. В жовтні 2022 року до Ротенберга було застосовано санкції РНБО.

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