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Зеленський підписав закон про корпоратизацію Енергоатома

Це черговий крок на виконання міжнародних зобов’язань України.

Зеленський підписав закон про корпоратизацію Енергоатома
Фото: Пресслужба Енергоатома

Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про особливості утворення акціонерного товариства “НАЕК “Енергоатом”.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

“Це черговий крок на виконання міжнародних зобов’язань України щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до найкращих світових стандартів корпоративного управління”, - йдеться у повідомленні.

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В свою чергу, голова Енергоатома Петро Котін зазначив, що закон спрямований на підвищення ефективності діяльності компанії.

В Енергоатомі нагадали, що цього тижня розпочала роботу Міжнародна консультативна рада з питання корпоратизації Енергоатома. Вже відбулось перше засідання під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та за участі очільників енергетичних відомств членів G7.

Раніше повідомлялось, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.

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