​У Києві і двох областях застосовуються мережеві відключення

Стабілізаційні відключення застосовують у Київській і Житомирській областях.

В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

Однак, згідно з повідомленням, через значні пошкодження мереж зберігаються мережеві обмеження у Житомирській і Київській областях та у столиці. Наразі застосовуються мережеві обмеження у цих регіонах.

“В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що стабілізаційні відключення світла сьогодні частково застосовуються на Київщині.