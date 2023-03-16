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​У Києві і двох областях застосовуються мережеві відключення

Стабілізаційні відключення застосовують у Київській і Житомирській областях.

​У Києві і двох областях застосовуються мережеві відключення
Фото: ДТЕК

В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Про це повідомляє у Facebook Укренерго.

Однак, згідно з повідомленням, через значні пошкодження мереж зберігаються мережеві обмеження у Житомирській і Київській областях та у столиці. Наразі застосовуються мережеві обмеження у цих регіонах.

“В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою”, – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що стабілізаційні відключення світла сьогодні частково застосовуються на Київщині.

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