У Житомирі почали відновлювати електропостачання

У Житомирі 15 березня почали поступово відновлювати електропостачання.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"З 20:00 енергетики розпочнуть поступово відновлювати енергопостачання", - йдеться в повідомленні Бунечка в телеграмі.
Очільник області закликав жителів не вмикати одразу потужні електроприлади та економно споживати електроенергію економно.
Нагадаємо, після чергової масованої атаки РФ на Україну 9 березня Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині.
Того ж дня в Житомирській області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.