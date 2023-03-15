У Житомирі почали відновлювати електропостачання

В області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії з 9 березня.

У Житомирі 15 березня почали поступово відновлювати електропостачання.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"З 20:00 енергетики розпочнуть поступово відновлювати енергопостачання", - йдеться в повідомленні Бунечка в телеграмі.

Очільник області закликав жителів не вмикати одразу потужні електроприлади та економно споживати електроенергію економно.

Нагадаємо, після чергової масованої атаки РФ на Україну 9 березня Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині.

Того ж дня в Житомирській області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.