Залужний і генерал французької армії обговорили посилення ППО та підготовку українських військових

За словами Головнокомандувача, атаки росіян не припиняються по всьому фронту.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Про це йдеться в повідомленні Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.

Залужний розповів Бюркарові про стан справ на передовій. Він повідомив, що атаки росіян не припиняються по всьому фронту.

Також генерали обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових.

"Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - додав Залужний.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ обговорив із генералом США Міллі постачання боєприпасів і техніки.

Раніше Залужний зустрівся зі своїми колегами із США, Великобританії та Польщі. Тоді теж ішлося про питання військової допомоги та підготовку українських військових.