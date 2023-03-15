Резніков: "Рамштайн" вселяє оптимізм

Десята зустріч формату "Рамштайн" вселяє оптимізм.

Про це заявив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, а також навчання та формування броньованого кулака», — написав він.

Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за лідерство й друзям з антикремлівської коаліції за їх готовність "стояти разом з Україною до її перемоги у війні".

Зазначимо, що зустріч проходить в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard.

Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 лютого. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації.

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї.