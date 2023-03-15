У деяких населених пунктах Херсонщини росіяни посилюють режимні заходи.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, це сталося після того, як 12-13 березня українські захисники ефективно уразили в регіоні райони зосередження окупантів.

"Російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном", - додали в командуванні.

Крім цього, в іншому населеному пункті Херсонщини рашисти проводять контрдиверсійні заходи. Щоб виправдати свої дії, жителів села звинувачують у вбивстві російського військового.

Нагадаємо, днями в області партизани підірвали залізничну колію.

Тим часом у Бердянську (Запорізька область) загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду". Так рашисти зможуть виявляти квартири без господарів і шукати партизанів.