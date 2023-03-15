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У деяких населених пунктах Херсонщини росіяни посилюють режимні заходи

Напередодні зафіксували рух колони окупантів у бік Криму разом із награбованим майном. 

У деяких населених пунктах Херсонщини росіяни посилюють режимні заходи
Фото: змі окупантів

У деяких населених пунктах Херсонщини росіяни посилюють режимні заходи.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, це сталося після того, як 12-13 березня українські захисники ефективно уразили в регіоні райони зосередження окупантів.

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"Російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном", - додали в командуванні.

Крім цього, в іншому населеному пункті Херсонщини рашисти проводять контрдиверсійні заходи. Щоб виправдати свої дії, жителів села звинувачують у вбивстві російського військового

Нагадаємо, днями в області партизани підірвали залізничну колію.

Тим часом у Бердянську (Запорізька область) загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду". Так рашисти зможуть виявляти квартири без господарів і шукати партизанів.

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