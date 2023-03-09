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На Житомирщині запровадили графіки погодинних відключень електроенергії

Розподіл відключень проводитимуть за трьома секторами.

З 9 березня на Житомирщині запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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За його словами, розподіл відключень проводитимуть за трьома секторами - гарантоване електропостачання, вірогідність відключення 25-50% і 75-100%.

У Житомирській міській раді повідомили, що об’єм електроенергії, який передбачили для міста, - це 25 відсотків від того споживання, яке було до 9 березня.

За словами очільника міста Сергія Сухомлина, наступні три дні будуть найбільш критичними. "Якщо все буде добре — з понеділка нам збільшать об’єми електроенергії від інших областей", - додав Сухомлин. 

Нагадаємо, після ранкової масованої атаки Росії на Україну 9 березня Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині.

Нині ввечері у Житомирі тимчасово нема водопостачання через відключення електропостачання на одній з насосних станцій.

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