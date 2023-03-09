​Україна візьме участь у спільній з країнами ЄС схемі закупівлі газу, – Кадрі Сімсон

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Україна візьме участь у схемі спільної закупівлі газу з країнами Європейського Союзу.

Про це пише The Guardian.

“Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 млрд кубометрів додаткового газу”, – заявила Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців ЄС.

Країни ЄС планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.

Нагадаємо, у квітні Європейський Союз планує вперше закупити газ усіма 27 країнами, а не окремо. Після оголошення тендеру наступного місяця ЄС сподівається, що перші контракти з постачальниками будуть підписані орієнтовно у червні.