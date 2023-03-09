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​Україна візьме участь у спільній з країнами ЄС схемі закупівлі газу, – Кадрі Сімсон

Це допоможе Україні отримати 2 млрд кубометрів газу додатково. 

​Україна візьме участь у спільній з країнами ЄС схемі закупівлі газу, – Кадрі Сімсон
Кадрі Сімсон і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила про те, що Україна візьме участь у схемі спільної закупівлі газу з країнами Європейського Союзу.

Про це пише The Guardian.

“Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 млрд кубометрів додаткового газу”, – заявила Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців ЄС.

Країни ЄС планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.

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Нагадаємо, у квітні Європейський Союз планує вперше закупити газ усіма 27 країнами, а не окремо. Після оголошення тендеру наступного місяця ЄС сподівається, що перші контракти з постачальниками будуть підписані орієнтовно у червні. 

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