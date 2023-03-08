БЕБ заявило про викриття схеми розкрадання державного газу майже на 100 млн грн

Для реалізації злочинної схеми організатори подали "Оператору ГТС" підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заявили про спільне зі співробітниками Служби безпеки України викриття масштабної схеми привласнення природного газу, який належить державній компанії "Оператор газотранспортної системи України".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

“Протягом 2023 року службові особи приватної компанії, яка займається торгівлею газом, шляхом підробки документів, здійснили незаконний відбір газу з газотранспортної системи (ГТС). У подальшому паливо продавали третім особам”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для реалізації злочинної схеми організатори подали "Оператору ГТС" підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн.

Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили та заблокували злочинну схему. На виконання ухвали районного суду міста Києва арештовано майже 3,5 млн куб м природного газу, який перебуває на обліках компаній - фігурантів. Загальна вартість арештованого палива, яке згадані особи викрали у держави, становить майже 100 млн грн.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у США розглядають можливість постачання зрідженого газу в Україну. З цією метою до Х’юстона прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.