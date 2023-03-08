​Поразка України може коштувати США більше грошей і американської крові, – Білий дім

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі назвав три причини, чому для американців важливо допомагати Україні.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на брифінг у Булому домі.

На думку високопосадовця, поразка України могла б коштувати у майбутньому американцям більше грошей і навіть “американської крові”.

Джон Кірбі назвав три причини, чому потрібно допомагати Україні у війні з Росією.

Війна за незалежність.

“Банально, але правда. Це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога для цього”, – сказав координатор Ради нацбезпеки зі стратегічної комунікації.

Продовольча криза і глобальний економічний ефект.

Наступним моментом Джон Кібрі назвав глобальний негативний вплив, який створює війна Росії проти України у світі. “Тих, хто може подумати, що війна в Україні настільки далеко, що це не впливає на них, я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект [дій Росії], на [спричинену війною] продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність".

Якою буде наступна ціль Путіна?

Насамкінець Кірбі назвав вплив зброї президента Росії Володимира Путіна на світ. За його словами, якщо партнери “складуть руки” і просто дозволять Путіну “отримати те, що він хоче” – захопити Україну, то на цьому президент РФ не зупиниться. Якою буде його наступна ціль? – питає Кірбі. – І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?”

Представник Білого дому також порекомендував послухати виступ президента США Джо Байдена у Варшаві, де він “дуже чітко і переконливо пояснив, чому Україна має значення і чому ця війна має значення”.

Нагадаємо, у бюджеті Пентагона передбачать додаткове фінансування для закупівлі зброї та досліджень і розробок. Конкретні цифри запропонує у четвер президент США Джо Байден.