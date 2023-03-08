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Канада проведе у Польщі для українських військових навчання з меддопомоги

З початку повномасштабного вторгнення країна виділила понад 1 мільярд канадських доларів військової допомоги Україні.

Канада проведе у Польщі для українських військових навчання з меддопомоги

Канада направить медичних техніків і помічників зі Збройних сил країни до Польщі для навчання українських військових.

Про це пише Reuters

“Канада направила сімох медичних техніків та медичних асистентів Збройних сил Канади (CAF) із підрозділів охорони здоров’я до Польщі, де вони навчатимуть військовослужбовців Збройних сил України навичкам, необхідним для ефективного порятунку життів у бойових ситуаціях”, – заявили прем’єр-міністр Джастін Трюдо та міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Уряд Канади заявив, що канадські медичні інструктори братимуть участь у навчанні під керівництвом Польщі, яке зосереджено на передових тактичних медичних навичках з акцентом на бойове виживання. Навчання розпочнеться у березні.

Зазначимо, 45 військовослужбовців Збройних сил Канади навчають українських саперів спеціальних навичок, таких як інженерна розвідка та використання вибухових речовин для підриву та розмінування.

Додамо, з 24 лютого 2022 року Канада виділила понад 1 мільярд канадських доларів (726,90 мільйонів доларів) військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, Канада продовжить місію Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року. Країна також виділить 3 млн доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів.

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