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Російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

За день було зафіксовано 45 прильотів з мінометів та артилерії.

Російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 березня, росіяни обстріляли Білопільську та Есманську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день було зафіксовано 45 прильотів з мінометів та артилерії.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано 8 прильотів.

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Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів. Було зафіксовано 27 та 10 прильотів відповідно.

Під час обстрілів ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

У Сумській ОВА наголосили, що оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, формувань російських наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Костянтинівка у Донецькій області.

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