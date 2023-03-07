П’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Двох чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли. Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради у своїх законопроєктах пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.