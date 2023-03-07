Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
ГоловнаСуспільствоВійна

На Закарпатті затримали дві групи ухилянтів, які тікали за кордон

Чоловіки планували подолати Тису гумовим човном.

На Закарпатті затримали дві групи ухилянтів, які тікали за кордон
Фото: ДПСУ

П’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Двох чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли. Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону. Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Чоловіки зізнались, що за організацію своєї "подорожі" двоє із них повинні були сплатити "туроператору" по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради у своїх законопроєктах пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також