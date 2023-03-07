Росіяни мають дефіцит колаборантів у каральних структурах, - ЦНС

Російські загарбники не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації.

Про це пише Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Донеччини бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур росіян. Зокрема, йдеться про так звану поліцію, прокуратуру та інші структури, «які мають допомогти налагодити адміністративно-поліцейський режим».

«Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про «руський мир». Для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення відряджати працівників їхнього МВС, а також ФСБ та прокуратури. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх працівників», — йдеться у повідомленні.

Відрядження російських силовиків відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої «СВО».

«Такі рішення ухвалені для того, аби хоч якось заманити кадрових працівників до відряджень. Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на тимчасово окупованих територіях», — наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію зрадника Сальдо.