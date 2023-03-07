Фото: Макс Требухов

Сьогодні у Києві відбулося прощання з бійцями диверсійної групи "Братства", які загинули в бою на Брянщині наприкінці грудня минулого року.

Про це повідомляє Lb.ua.

Панахиду провели об 11:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Потім відбулося прощання з бійцями на Майдані Незалежності. Героїв поховали на Байковому цвинтарі.

Фото: Макс Требухов

У Брянській області РФ 25 грудня минулого року 32-річний Максим Михайлов “Непийпиво”, 34-річний Юрій Горовець “Святоша”, 38-річний Тарас Карпюк “Тарасій” та 19-річний Богдан Лягов “Аполлон” загинули по завершенню чергового бойового виходу. З оприлюднених росіянами світлин військовий ЗСУ Євген Карась зробив висновок, що група потрапила на мінне поле.

Фото: Макс Требухов

Тіла полеглих бійців повернули додому ще два місяці тому, однак по нині тривав ряд експертиз. За цей час українці петицією попросили президента Володимира Зеленського дати бійцям звання Герой України.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов