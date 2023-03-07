Окупанти обіцяли поплічнику гроші і “посаду” у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону.

Контррозвідка СБУ викрила поплічника росіян у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для спецслужб РФ інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ на території регіону.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, інформатор також передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у “звітах” змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти.

Фото: СБУ у Telegram

Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та “посаду” у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських паблік.

Фото: СБУ у Telegram

У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено російську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російської розвідки, що збирався захопити владу в Очакові.