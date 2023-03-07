Росіяни за добу били по девʼяти областях України. Загинули мирні люди, пошкоджена цивільна інфраструктура

По Чернігівській області минулої доби росіяни стріляли тричі – з мінометів та ракетних систем залпового вогню били по Новгород-Сіверському району. Жертв та руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області сьогодні зранку по території Білопільської громади ворог бив мінометами. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли пʼяти територіальних громад: Есманської, Шалигинської, Білопільської, Краснопільської та Новослобідської. Було зафіксовано 59 прильотів − з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування. У Шалигінській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. У Краснопільській громаді у с. Грабовське пошкоджено двоповерховий будинок та транспортні засоби.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Затишшя, Новоданилівка, Гуляйполе, Шевченкове, Новоандріївка, Чарівне, Ольгівське, Мала Токмачка, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Кам'янське, Степове, Плавні, Приморське, Степногірськ, Таврійське. Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській області вчора під обстрілом знову був Нікополь. Ворог направив на місто важку артилерію. Снаряди поцілили по будинках місцевих жителів. Пошкоджень зазнали три приватні оселі та дві господарські споруди. Понівечена й лінія електропередач. Без жертв.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог організовує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах Невського та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва. Ситуація залишається складною.

У Донецькій області сьогодні зранку були ракетні авіаобстріли с. Ласточкине, с. Орлівка, м. Авдіївка. Артобстріли с. Красногорівка та с. Кам’янка Очеретинської громади, є влучання. Також зранку відбувся масований артобстріл Авдіївки – влучання по центральній та промисловій частинах міста, околицях ПРАТ “АКХЗ". За минулу добу був ракетний обстріл (тип не встановлено), авіаудар (тип ракети не встановлено), обстріли з РСЗВ “Град”, артилерії, мінометів. Обстріляні: смт Велика Новосілка, Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ “АКХЗ2), Костянтинівка, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, с. Максимільянівка, Часів Яр, с. Ласточкине, с. Кам’янка, с. Карлівка (Карлівське водосховище, околиці), с. Новокалинове. Пошкоджень зазнали чотири житлових будинки (з них 1 – багатоквартирний), 2 цехи “АКХЗ”, ТЕЦ, 3 гаражі, школа, газогін). За добу на Донеччині: один загиблий, сім поранених.

У Харківській області на Слобожанському напрямку протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки. На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне. Вчора вдень ворог обстрілював з РСЗВ смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина. Учора вдень ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки та заклад освіти.

У Миколаївській області вчора вдень ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області обстрілів зазнали райони населених пунктів Зміївка, Шляхове, Козацьке, Тягинка, Ольгівка, Чорнобаївка, Білозерка та місто Херсон. У смт Козацьке Новокаховської громади від ворожого обстрілу постраждала жінка. Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів. Місцева мешканка дістала поранення ноги. У селі Зелений Гай під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення. За добу противник здійснив 65 обстрілів (354 снарядів), у т.ч. 3 (18 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 22, РСЗВ – 6, артилерійських – 24, танкових – 3, БПЛА – 10. За добу поранено чотирьох мирних людей серед цивільного населення. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 52 особи.

Нагадаємо, протягом минулої доби сили оборони Украни відбили понад 140 атак ворога.