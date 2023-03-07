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За час війни з російського полону вдалося звільнити 585 співробітників МВС, — Клименко

Більшість тих, хто повертається з полону, потім стають у стрій, але усе залежить від їхньої реабілітації та лікування.

За час війни з російського полону вдалося звільнити 585 співробітників МВС, — Клименко
Ігор Клименко
Фото: МВС

З російського полону Україні вдалося повернути 585 співробітників Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це голова МВС Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Укрінформу.

“585 наших співробітників уже повернулися з полону”, - зазначив він.

Клименко додав, що після повернення з полону “спочатку ці люди приймають душ, потім обідають чи вечеряють...і після цього ми їх одразу ж веземо до наших медичних закладів, оглядаємо, проводимо усі необхідні аналізи. Ми їх лікуємо, робимо операції тим, кому це необхідно”.

За інформацією міністра, їхніх співробітників після відповідного лікування, коли дозволяють медики, відправляють на реабілітацію. Частина з цих осіб направляється у разі потреби на лікування за кордон, – наприклад, якщо комусь потрібне протезування.

“Хоча, наприклад, у госпіталі прикордонної служби вже працюють, у тому числі й іноземні спеціалісти разом із нашими фахівцями, та успішно ставлять людей на ноги”, - запевнив міністр.

За його словами, більшість тих, хто повертається з полону, потім стають у стрій, але усе залежить від їхньої реабілітації та лікування.

“Азовці, поліцейські – усі в строю, усі служать і виконують свої функції. Хтось навіть повернувся у зону бойових дій, а хтось вже у тиловій зоні забезпечує порядок на території нашої держави. Більшість із них хочуть і повертаються у стрій, тому що бажають служити”, - додав глава МВС.

Клименко зазначив, що після відповідної реабілітації ці люди, як правило, хочуть повернутися до нормального життя. “І для них нормальне життя – це коли у колективі, з побратимами, з якими вони проходили багаторічну службу в тому чи іншому підрозділі”, - сказав він.

Нагадаємо, за рік війни вдалося здійснити 38 обмінів полоненими. Станом на 24 лютого 2023 року з російського полону за цей час звільнили 1 863 громадянини

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