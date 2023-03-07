Україна, схоже, стабілізувала свій периметр оборони Бахмута, - британська розвідка

Українські військові, схоже, стабілізували свій периметр оборони Бахмута.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії із посиланням на дані розвідки.

“Українська оборона Бахмута продовжує послаблювати сили з обох сторін. На вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України. Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок.

Також повідомляється, що публічні розбіжності між ПВК “Вагнер” та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їх поточною тактикою.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, ЗСУ знищили 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

Вчора Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. Ситуацію за цим напрямком обговорювали на Ставці.