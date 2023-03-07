Чеський виробник фальшивих HIMARS заявив про бум свого бізнесу

Компанія Inflactech Decoys наразі офіційно не постачає товар Україні, але переконана, що це станеться.

Чеська компанія Inflactech Decoys переживає бум на ринку виробництв фальшивих американських артилерійських систем HIMARS.

Про це пише Reuters.

“Втрата танка чи високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва (HIMARS) може завдати армії менше шкоди, якщо ця зброя є дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, щоб ввести в оману ворога”, – зазначає видання.

Чеський виробник підробленого військового обладнання додав HIMARS до “свого флоту з понад 30 типів надувних приманок реального розміру, які вона продає клієнтам по всьому світу”, заявив виконавчий директор Войтех Фрессер.

Inflactech Decoys не підтверджує, що Україна є клієнтом компанії, але Фрессер очікує, що “вони знайдуть свій шлях туди”.

Приманки виготовлені із синтетичного шовку та, окрім того, що вводять противника в оману візуально, мають тепловий слід і з’являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку.

Вони пакуються у мішки, які можуть нести від двох до чотирьох солдатів, і їх можна надути за 10 хвилин. Надувний верх “HIMARS” без теплогенератора та компресорного обладнання важить 43 кг.

Приманки коштують від 10 до 100 тисяч доларів.

“Якщо ви спонукаєте ворога знищити мою частину обладнання за допомогою чогось, що коштує вчетверо або, можливо, у 20 разів дорожче, тоді ви виграєте економічно”, – сказав Фрессер.

Протягом року після вторгнення Росії в Україну компанія Inflatech пережила бум свого бізнесу, збільшивши виробництво до десятків приманок на місяць, і спостерігає значне зростання цього року – “на десятки і, можливо, понад 100%”, додав він.