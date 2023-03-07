Дві компанії-імпортери електроніки з Канади опинилися у санкційному списку США через підтримку РФ

Дві канадські компанії опинилися під американськими санкціями через підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на представників влади Сполучених Штатів та Канади.

Дві компанії-імпортери електроніки з Монреалю – Cpunto Inc та Electronic Network Inc – були внесені до списку за “дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів”. Компанії підпадають під дію американських експортних обмежень, згідно з даними Міністерства торгівлі.

Що саме відправили чи намагалися відправити до Росії обидві компанії – невідомо.

Директор Cpunto сказав CBC News, що його фірма поставилася до цього питання “дуже серйозно, оскільки завжди діяла сумлінно, не маючи наміру обманювати чи якимось чином діяти зловмисно”. Він додав, що компанія має намір продовжити роботу над усуненням загроз, але поки що не може коментувати будь-які подробиці.

Агентство прикордонних служб Канади заявило, що дві компанії, які потрапили під санкції, були ідентифіковані як частина “глобальних зусиль” щодо підтримки Росії. Оттава працює з Бюро промисловості та безпеки США, щоб обмежити доступ Росії до технологій.

Міністерство торгівлі США нещодавно наклало обмеження на експорт майже 90 компаній із Росії та третіх країн та заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники.

Нагадаємо, як пише Bloomberg, Росії успішно вдається обходити санкції Європейського Союзу та Group of 7 і купувати напівпровідники та інші військові технології. Туреччина, Сербія, ОАЕ та інші країни у Східній Європі та Центральній Азії допомогли окупантами компенсувати дефіцит у закупівлях, що утворився через обмежувальні заходи.