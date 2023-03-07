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Туреччина викликала посла США через візит Марка Міллі до Сирії

Американський генерал ознайомився з майже восьмирічною місією США в районі, який контролюється Сирійськими демократичними силами.

Туреччина викликала посла США через візит Марка Міллі до Сирії
Марк Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Туреччина викликала посла США Джеффа Флейка, щоб висловити своє невдоволення через візит у вихідні генерала, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі на північний схід Сирії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело серед дипломатів.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив пізніше в понеділок, що Флейк відвідав міністерство закордонних справ Туреччини для зустрічей і обговорень.

Міллі здійснив неоголошений візит 4 березня, щоб ознайомитися з майже восьмирічною місією США в районі, який контролюється Сирійськими демократичними силами (СДС) – союзниками США.

За словами Прайса, Міллі зустрічався лише з американськими військами, перебуваючи в Сирії.

СДС, головний союзник коаліції проти “Ісламської держави”, яку очолюють Сполучені Штати, відіграв ключову роль у розгромі джихадистів "Ісламської держави" у всій Сирії. Водночас підтримка цієї групи США роками є джерелом напруженості з Туреччиною.

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Туреччина розглядає Загони народної самооборони (ЗНС) Сирійських демократичних сил як сирійське крило забороненої сепаратистської Робочої партії Курдистану (РПК) і вважає їх терористичними організаціями.

Сполучені Штати та Європейський Союз також визнали РПК терористичним угрупованням, але не ЗНС.

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