Іран нібито уклав секретні угоди з Росією, щоб гарантувати постачання урану, - Fox News

Представники американської розвідки заявили виданню, що президент РФ погодився задовольнити запит, очевидно, через свою зацікавленість у компенсації іранцям за їхню допомогу у війні з Україною.

Після того, як МАГАТЕ оприлюднило інформацію, що Іран має збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду, Fox News Digital отримало дані, що країна нібито уклала секретні угоди з Росією, аби гарантувати постачання урану.

Джерела в іноземній розвідці заявили, що згадана інформація МАГАТЕ може стати серйозною перепоною для нової ядерної угоди США з Іраном. Володимир Путін погодився повернути збагачений уран, який він отримав від Ірану, якщо перспективна атомна угода зірветься. Державний департамент США не підтвердив та не спростував ці повідомлення.

Представник Держдепу заявив Fox News, що ядерна угода уже декілька місяців не перебуває в порядку денному.

Одним із основних компонентів зусиль США та інших світових держав щодо відродження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, офіційна назва ядерної угоди з Іраном) є розміщення Росією на складах збагаченого урану в Тегерані. Обґрунтування того, що Росія зберігає уран, полягає в тому, щоб не дати режиму використовувати цей матеріал для створення атомної бомби.

Джерела в іноземних розвідках стверджують, що в межах ядерної угоди Росія зобов'язалася якнайшвидше повернути Ірану весь збагачений уран, якщо з якоїсь причини США вийдуть із угоди.

Колишня аналітик Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребекка Коффлер зазначила, що росіяни намагаються грати за обидві сторони. З одного боку, вони не хочуть, щоб Іран мав ядерну зброю. З іншого боку вони хочуть допомоги від Ірану у війні з Україною. Тактика Путіна, на думку Коффлер, полягає в тому, аби тягнути час і зберігати важелі впливу на США та Іран. При цьому Москва демонструватиме Пентагону, що він залежить від неї.

Як відомо, експрезидент США Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Він вважав, що ця угода не змогла завадити Ірану створити ядерну бомбу.

Тепер же іранський режим хоче від адміністрації Байдена твердої угоди про те, що нинішня адміністрація і майбутні не виходитимуть із СВДП. У Білому домі заявили, що не можуть такого гарантувати.

Угода зі збагачення урану була укладена під час візиту Путіна до Ірану у липні 2022 року. Представники американської розвідки заявили виданню, що президент РФ погодився задовольнити запит, очевидно, через свою зацікавленість у компенсації іранцям за їхню допомогу у війні. Переговори про секретні угоди також велися між Москвою та Тегераном торік у серпні 2022 року.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, щ Іран міг би виготовити достатньо розщеплювачів для однієї ядерної бомби “приблизно за 12 днів”. Поки діяла ядерна угода з Іраном 2015 року на це потрібно було приблизно рік.

У п'ятницю, 3 березня, Ізраїль прийняв верховного військового офіцера США, генерала армії Марка Міллі для обговорення, яке, за його словами, включало необхідність співпраці щодо відмови Ірану від ядерної зброї.