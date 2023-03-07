Збитки від землетрусу в Туреччині перевищать 100 мільярдів доларів, – агентство ООН

Ця сума стосується лише збитків, завданих Туреччині.

Представниця Програми розвитку ООН Луїза Вінтон розповіла, що збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищують 100 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

“З підрахунків, які проводяться на сьогоднішній день, стає зрозуміло, що цифра збитків, представлена урядом і підтримана... міжнародними партнерами, перевищуватиме 100 мільярдів доларів”, - сказала Луїза Вінтон.

Ця сума збитків є попередньою, і вона стосується лише Туреччини.

Віттон зазначила, що сума використовується як основа для конференції донорів, котрі будуть мобілізувати кошти для жертв землетрусу.

Раніше Світовий банк оцінював збитки Туреччини приблизно в 34,2 мільярда доларів. Від землетрусу в Туреччині та Сирії загинули більше 52 тис. людей.

Представниця ООН описала сцени в найбільш постраждалій турецькій провінції Хатай як "апокаліптичні", і наголосила, що сотні тисяч будинків були зруйновані.

Нагадаємо, Туреччина створює фонд для відновлення районів, зруйнованих землетрусом минулого місяця. Він не покриватиметься регулярним бюджетом і дозволить уряду діяти, не дотримуючись фіскальних правил.