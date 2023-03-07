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Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибуде в Україну для обговорення “зернової угоди”

Це буде третій візит Гутерреша в Україну за останній рік.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибуде в Україну для обговорення “зернової угоди”
Фото: ЕРА/UPG

Завтра у Київ прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення зернової угоди. 

Про це пише Reuters з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

“Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України”, – заявив Дюжаррік.

За його словами, Гутерреш планує обговорити продовження зернової угоди “в усіх її аспектах та інші відповідні питання”. У четвер 9 березня генсек ООН повернеться у Нью-Йорк.

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Раніше в Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомляли про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору".

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