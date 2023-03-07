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Поки зарано говорити, що Patriot вже в Україні, - Ігнат

Cистема Patriot здатна збивати літаки, гелікоптери, балістичні ракети.

Поки зарано говорити, що Patriot вже в Україні, - Ігнат
Фото: http://www.pcavia.ru

У Повітряних силах Збройних сил України наразі не підтверджують інформацію про прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що потрібно дочекатись повідомлення Генштабу про це. Але поки зарано говорити про те, що комплекс Patriot вже в Україні.

Він допустив, що українцям повідомлять про це, коли система вже успішно відпрацює по ворожих цілях.

"Безумовно, Patriot будуть в Україні. Рішення ухвалено, люди навчаються. Тому наберемся трошки терпіння і будемо очікувати, коли ця система дійсно буде в Україні", - сказав він.

За словами Ігната, система Patriot здатна збивати цілі на відстані до 150 кілометрів в тому числі аеродинамічні – це літаки, гелікоптери, балістика.

"Ці системи допоможуть Україні відігнати подалі ворожі літаки, які запускають ракети", - пояснив він.

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Нагадаємо, що 7 березня міністр оборони Польщі Блащак повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну.

Раніше повідомлялося, що українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot на навчаннях у Німеччині.

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