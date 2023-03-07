Міністр оборони Німеччини пообіцяв захист країнам Балтії

Наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дводенного візиту до Литви пообіцяв повну солідарність і підтримку силам оборони країн Балтії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Наші партнери по НАТО можуть на нас розраховувати, тому що ми твердо підтримуємо наших союзників… Безпека Литви — це також наша безпека, тому ця взаємодія є такою важливою”, - зазначив Пісторіус.

Він підкреслив важливість Бундесверу на східному фланзі НАТО. Під час візиту до Литви він відвідав двосторонні навчання Griffin Lightning та поспілкувався з солдатами бойової групи сил швидкого реагування – eFP в Руклі, провів військово-політичні переговори у столиці Вільнюсі.

Наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.

Зазначається, що Німеччина з осені минулого року має в Литві бойову бригаду, яка була розміщена як відповідь на загарбницьку війну РФ проти України разом із представниками шести інших залучених партнерів по Альянсу. ФРН очолює бойову групу НАТО в Литві (“рамкова держава”), а також надає танки, самохідні гаубиці та зенітні комплекси.

Вільнюс зі свого боку закликає Берлін посилити присутність у довгостроковій перспективі.

Литва стала першою країною Балтії, яку відвідав Пісторіус.

Нагадаємо, цього року в Литві планується підготувати 1600 українських бійців. До цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро.