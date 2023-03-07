У ПЦУ розʼяснили ситуацію з відспівуванням бійців "Братства"

Православна Церква Україна розʼяснила ситуацію щодо відспівування загиблих бійців "Братства", яке збиралися провести в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

На сторінці ПЦУ в фейсбуці повідомили, що секретар Київської Митрополії звертався щодо цього питання лише до керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", але не до Міністерства культури та інформаційної політики.

"До Київської Митрополії ПЦУ ввечері 6 березня 2023 р. (приблизно після 18-ї години) надійшло письмове прохання щодо сприяння проведенню такого відспівування в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У відповідь на це секретар Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт надіслав лист до керівництва заповідника про надання такого сприяння. На підставі спілкування з організаторами зі сторони Київської Митрополії ПЦУ склалася думка, що вони попередньо узгодили всі необхідні питання і лист є лише формальністю. Блаженнійший Митрополит Епіфаній 6 березня 2023 завершував свій візит до Олександрійського Патріархату та, перебуваючи у Єгипті, ні до кого у зазначеній справі не звертався. На жаль виявилося, що питання визначення місця відспівування не були узгоджені, що спричинило непорозуміння. У зв’язку з цим Київська Митрополія офіційно підтверджує, що її секретар звертався лише до керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», але не до Міністерства культури та інформаційної політики", – зазначили в ПЦУ.

Учора лідер добровольчого батальйону "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко не дозволив відспівати загиблих бійців батальйону в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У Міністерстві культури відкинули це звинувачення, заявивши, що МКІП може не/погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади, а такого звернення станом на 23:50 6 березня до МКІП не надходило.

“МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади. Станом на 23:50 6 березня до МКІП не було звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади. Відповідно до цього жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало”, - йдеться у повідомленні.

Натомість, за словами Корчинського, “на допомогу прийшла Православна Церква України” і організувала відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Йдеться про похорон чотирьох бійців диверсійної групи “Братства”, які загинули наприкінці грудня 2022 року на кордоні з Брянською областю Росії: Максима Михайлова (Непийпива), Юрія Горовця (Святоші), Тараса Карпюка (Тарасія) та Богдана Лягова (Аполлона).