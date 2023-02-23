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​Епіфаній відвідав поранених захисників і захисниць у шпиталі Білої Церкви

Предстоятель ПЦУ відзначив церковними нагородами військових лікарів та медичних сестер.

​Епіфаній відвідав поранених захисників і захисниць у шпиталі Білої Церкви
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Предстоятель Помісної Православної Церкви України митрополит Епіфаній відвідав поранених захисників і захисниць в одному з медичних закладів міста Біла Церква на Київщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Епіфаній передав лікарні потужний електрогенератор для безперебійного живлення операційних та реанімацій.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також, частиною протоколу візиту була відзнака церковними нагородами видатних військових лікарів та медичних сестер, які самовідданно цілодобово знаходяться на бойовому чергуванні, рятуючи життя наших поранених воїнів.

Поза протоколом було відвідання укриття, оскільки пролунав сигнал повітряної тривоги. Епіфаній спустився до бомбосховища, де поспілкувався з пораненими пацієнтаами, які перебували тут під час небезпеки.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній звершив на свято Різдва Христового. Тоді вперше за понад 300 років у Лаврі лунала українська молитва.

19 січня ПЦУ провела богослужіння в Лаврі з нагоди Хрещення.

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