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Росіяни знову вдарили по Куп’янську, є поранений

Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок.

Росіяни знову вдарили по Куп’янську, є поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська 21 лютого обстріляли Харківщину.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, близько 13:00 військові РФ накрили вогнем місто Куп'янськ. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, у результаті було поранено 54-річного чоловіка. 

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Щодо нічного обстрілу міста, то рашисти використали ракети типу С-300. Ними вдарили по спортивному стадіону, а дитсадок зазнав пошкоджень від артилерійського обстрілу.

У прокуратурі додали, що під ворожим вогнем залишається  Вовчанськ, тут пошкоджено будинки. А в селі Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу є часткові руйнування навчального закладу. 

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківщини тривають досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, протягом 20 лютого росармія обстріляла понад 25 прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Пізно увечері внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали заклад дошкільної освіти і спортивний обʼєкт у Купʼянську.

Близько 5.00 ранку 20 лютого російські війська обстріляли Куп'янський район. У селі Новоосинове було зруйновано приватний житловий будинок.

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