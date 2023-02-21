"Артемсіль" та UNITED24 випустили спеціальну партію знаменитої солі, щоб підтримати ГУР

До річниці повномасштабного вторгнення ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA. Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки — буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.

Через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль у квітні 2022 року. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи «АРТЕМСОЛІ» згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім. Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року пачка «АРТЕМСОЛІ», яку знають та люблять мільйони українців, остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж.

«Навесні 2022 року наше підприємство було змушене припинити роботу. Ми знаємо, що українські споживачі, як і ми, сумують за пакунками «АРТЕМСОЛІ», яка стала ще одним символом української сили. Тож ми зв’язалися зі своїми офіційними дистриб’юторами щодо залишків солі. На той час вдалося знайти 20 тонн. Сьогодні ми анонсуємо, що «АРТЕМСІЛЬ» повертається в продаж в особливому вигляді з важливою метою, — коментує Володимир Низиєнко, начальник відділу комунікації ДП «АРТЕМСІЛЬ». — Попри те, що наше рідне місто та соляні шахти тимчасово окуповані, ми віримо, що українська кам’яна міць витримає усі випробування і ми повернемо собі Соледар, як і всі українські міста».

Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії «АРТЕМСОЛІ» створив відомий український дизайнер Артем Гусєв. Його варіант, в якому слово «Сіль» замінене на «Міць», а кам'яна квітка — на тризуб, став вірусним: ілюстрацію встановлювали на аватари в соціальних мережах та публікували в медіа.

«Коли ми вперше побачили цю ілюстрацію, то зрозуміли, що маємо втілити її у життя. Не тільки повернути на полиці легендарну сіль, але й додати всім українцям трохи міці. Ми зв’язалися з ДП «АРТЕМСІЛЬ» і відчули, наскільки важливий для них цей проєкт. Адже це можливість нагадати про підприємство, яке забезпечувало сіллю всю Україну і є одним з найбільших у світі. Про кожного з 2500 людей, життя яких нерозривно пов’язане з шахтами Соледара», — розповідає Ярослава Гресь, координаторка UNITED24.

Вартість пачки — 500 грн. 465 грн з кожної із них перекажуть на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР через державну фандрейзингову платформу UNITED24. Один дрон коштує 700 $.

«Дрон-камікадзе FPV (First Person View) сьогодні став революційним засобом ведення бою, адже такі дрони використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 8 кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Завдяки спеціальній партії “АРТЕМСОЛІ” ми зможемо укомплектувати дронами FPV нове ударне угруповання, яке найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту», — Позивний «Волонтер», командир спецпідрозділу БпЛА «Крила» ГУР МО.

«АРТЕМСІЛЬ» у спеціальній упаковці доступна у магазинах мережі «Сільпо» та онлайн на ROZETKA.

«Влітку ми знайшли 300 тонн легендарної солі та повернули на свої полиці. Але її швидко розкупили. Тож для нас честь представляти “АРТЕМСІЛЬ”, українську “Міць”, у спеціальній упаковці та з великою метою. Знайти пачку можна в усіх супермаркетах мережі. А один із них у Києві з цієї нагоди навіть перетворився із ”Сільпо” на ”Сіль”», — розповідає директорка з маркетингу «Сільпо» Катерина Огуряєва.

«Така звична для всіх українців упаковка ”АРТЕМСОЛІ” тепер недоступна нам через російське вторгнення. Як і багато інших речей, які ми навчилися цінувати у цей буремний рік. ROZETKA горда ексклюзивно представляти спеціальну благодійну партію “АРТЕМСОЛІ” онлайн. Ми безплатно доставимо її в усі наші точки видачі в Україні. Бо “Міць. Українська кам’яна” — це те, що треба нам усім», — каже Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA.

UNITED24 - ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За 9 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 287 млн доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.