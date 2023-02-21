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Ворог пошкодив у Купʼянську дитсадок та спортивний обʼєкт

Обстріли були й по інших населених пунктах. У Рубіжному на вибуховому пристрої підірвалася одна людина. 

Ворог пошкодив у Купʼянську дитсадок та спортивний обʼєкт
Наслідки попередніх обстрілів Купʼянську
Фото: Офіс генпрокурора

Протягом 20 лютого російська армія обстріляла понад 25 прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Пізно увечері внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали заклад дошкільної освіти і спортивний обʼєкт у Купʼянську.

Про це в Телеграм повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що уночі також були обстріли в с. Ківшарівка Куп'янського району.

У населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. 

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Мінна небезпека в області все ще дуже висока. Сьогодні зранку в с. Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється.

На лінії зіткнення наші військові надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім спробам ворога покращити своє тактичне становище.

Нагадаємо, у Харківській області на деокупованих територіях без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.

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