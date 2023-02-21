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На засіданнях "Рамштайну" політичні питання, зокрема перемовин із РФ, не обговорюються, – Резніков

Натомість сторони зосередженні на оборонній допомозі. 

На засіданнях "Рамштайну" політичні питання, зокрема перемовин із РФ, не обговорюються, – Резніков
Рамштайн
Фото: EPA/UPG

На засіданнях у форматі "Рамштайн" не обговорюються політичні питання, зокрема щодо перемовин України з Росією. Про це в ефірі каналу FreeДОМ заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Обговорюється допомога Україні озброєнням, запуски військово-промислового комплексу, щоб вони виготовляли снаряди, озброєння, поповнювали свої склади, щоб покращити наші можливості, і всі розуміють, що нам необхідно йти у контрнаступ", – сказав він. 

Резніков додав, що метою Росії є знищення України, відновлення радянської російської імперії, поглинання України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та відновлення Берлінського муру. Міністр упевнений, що РФ цієї мети не досягне – Україна та весь цивілізований світ не дадуть цього зробити.

Нагадаємо, девʼяте засідання "Рамштайну" відбулося тиждень тому в Брюсселі. 54 країни-учасниці обговорювали продовження допомоги Україні. 

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